Reprise de Mestdagh par Intermarché - Delhaize se joint à la grogne de Mestdagh/Intermarché avant le conseil d'entreprise

À l'instar de l'enseigne au lion, le basculement de 51 magasins Mestdagh vers un régime de franchise suscite une vive grogne sociale depuis plusieurs semaines. Intermarché est "devenu l'initiateur sombre d'un processus sans précédent de dégradation et de destruction des droits des travailleurs du commerce alimentaire", a déploré la syndicaliste. "Pour 11.000 travailleurs, dont les employés de Mestdagh, la logique est la même : le profit de l'actionnariat du master franchiseur, la restriction des droits des travailleurs, la dévalorisation des conditions de travail de tout un secteur, l'absence de concertation, de représentation et de défense des travailleurs en interne", a-t-elle encore dénoncé. Le conseil d'entreprise abordera les deux sujets épineux qui enflent la colère sociale, à savoir les garanties d'emploi et les possibilités de départ. (Belga)