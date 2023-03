Semaine Internationale Coppi et Bartali - Ben Healy enlève la 3e étape, Mauro Schmid reste leader

Floris De Tier (Bingoal WB) a terminé 6e et premier Belge d'une étape qui proposait la triple montrée du Monte Cavallo (4,7 km à 7,1%) puis une ultime côte à Tessello (1,8 km à 10,8%) à vingt-trois kilomètes de l'arrivée. C'est dans cette dernière côte, non asphaltée, que Healy, Padun et Pozzovivo ont creusé un écart sur un premier groupe dans lequel se trouvait le leader, Suisse Mauro Schmid (Soudal-Quick Step). Le trio a conservé une vingtaine de secondes d'avance et s'est joué la victoire au sprint, enlevé par Healy, qui a décroché à 22 ans sa 3e victoire en carrière, après ses deux titres de champion d'Irlande (sur route en 2020 et contre-la-montre en 2022). Mauro Schmid conserve lui son maillot de leader à la veille de la 4e et avant-dernière étape, qui s'élancera vendredi de Fiorano Modenese et reviendra dans la même ville après 168,6 km d'un tracé assez accidenté. (Belga)