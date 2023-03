Shou Zi Chew, le discret patron de TikTok défend l'application face au Congrès américain

Le PDG du réseau social chinois TikTok, Shou Zi Chew, auditionné jeudi par des élus du Congrès américain accusant la populaire application d'attenter à la sécurité nationale, est un ancien banquier qui a connu ascension rapide dans le secteur de la technologie.

Son audition par une puissante commission parlementaire, alors que l'application appartenant au groupe chinois ByteDance risque l'interdiction totale aux Etats-Unis, est une première pour l'homme d'affaires de 40 ans, à la personnalité discrète.

Né à Singapour, M. Chew a fréquenté la prestigieuse école Hwa Chong, avant de s'envoler pour l'Europe pour étudier l'économie à l'University College London.

Toujours à Londres, il a endossé le costume de banquier pour Goldman Sachs et a également effectué un stage chez Facebook, avant d'obtenir un MBA à la Harvard Business School.

Après plusieurs années passées au sein de la société d'investissement DST, Shou Chew, qui parle couramment le mandarin et l'anglais, a été nommé en 2015 directeur financier du géant chinois de la téléphonie Xiaomi.

Il a rejoint ByteDance, la société mère de TikTok, en mars 2021 et a rapidement pris la direction de l'application, après la démission soudaine de son prédécesseur, l'Américain Kevin Mayer.

- pression politique -

Si M. Chew dirige l'entreprise depuis Singapour, selon TikTok, on ne sait toutefois pas exactement quel est son pouvoir de décision par rapport au fondateur de ByteDance, Zhang Yiming, et à d'autres cadres de la société mère.

Depuis plusieurs mois, le dirigeant singapourien au look décontracté doit faire face à une pression politique qui est montée en flèche des deux côtés de l'Atlantique.

La Maison Blanche, la Commission européenne et les gouvernements canadien et britannique ont interdit à leurs fonctionnaires d'utiliser la plateforme de vidéos courtes et virales, très populaire parmi les jeunes.

La Maison Blanche a laissé entendre que si TikTok - qui dépasse les 150 millions d'utilisateurs mensuels aux Etats-Unis- restait dans le giron de ByteDance, elle serait interdite.

De nombreux régulateurs soupçonnent l'application de donner accès à Pékin aux données des utilisateurs, ce qu'elle a toujours nié. Et des élus craignent aussi que l'application ne serve de cheval de Troie au Parti communiste chinois pour manipuler l'opinion.

"Permettez-moi de l'affirmer sans équivoque: ByteDance n'est pas un agent de la Chine ni d'aucun autre pays", devrait dire M. Chew aux élus du Congrès américain, selon des commentaires rendus publics avant l'audition.

"TikTok n'a jamais partagé ou reçu de demande de partage de données d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois. TikTok n'honorerait pas non plus une telle demande si elle était formulée", devrait se défendre le patron de TikTok.

- Profil bas -

Shou Chew lui-même n'est pas un grand utilisateur de TikTok: il a publié une vingtaine de vidéos depuis l'année dernière et ne compte que près de 20.000 abonnés.

Sur son compte, certaines vidéos le montrent en train d'assister au spectacle de la mi-temps du Superbowl ou de danser avec la chanteuse Ciarail, tandis qu'il partage dans d'autres extraits sa visite au British Museum ou son costume porté à l'occasion d'Halloween.

Le dirigeant de TikTok est marié à Vivian Kao, PDG d'une société d'investissement, une ancienne camarade de classe de la Harvard Business School avec qui il avait commencé par échanger par mail en 2008, peu après leur admission.

Selon un article publié sur le site web de l'école, ils ont deux enfants et sont si proches qu'ils "finissent souvent les phrases l'un de l'autre".

Comme la plupart des hommes de Singapour, M. Chew a effectué son service militaire dans sa jeunesse, avec un tel succès qu'il a été nommé officier, selon le journal Straits Times.

Selon la loi singapourienne, cela signifie qu'il est tenu de rester réserviste de l'armée jusqu'à l'âge de 50 ans, soit dix ans de plus que les hommes d'autres rangs.

Son application a déjà dépassé YouTube, Twitter, Instagram et Facebook en "temps passé" dessus par les adultes américains, et talonne désormais Netflix.