Tensions à Taïwan - Taïwan rappelle son ambassadeur au Honduras après une visite diplomatique en Chine

"Le Honduras a ignoré plus de 80 ans d'amitié entre (Taïwan et le Honduras) en envoyant son ministre des Affaires étrangères en Chine, ce qui a gravement porté atteinte aux sentiments de notre gouvernement et de notre peuple", a déclaré le ministère des Affaires étrangères taïwanais dans un communiqué. "Nous avons décidé de rappeler immédiatement notre ambassadeur au Honduras pour exprimer notre profond mécontentement", ajoute le texte. L'annonce est intervenue à la suite de la visite en Chine du ministre des Affaires étrangères du Honduras, Eduardo Enrique Reina, venu discuter de l'établissement de relations diplomatiques avec Pékin. La Chine revendique l'île démocratique et autonome de Taïwan comme une partie de son territoire qu'elle entend reprendre, y compris par la force si nécessaire. Le 14 mars, le pays d'Amérique centrale avait annoncé par le biais de sa présidente, Xiomara Castro, qu'il allait établir des relations "officielles avec la République Populaire de Chine". Si le Honduras rompt officiellement avec Taïwan, l'île ne compterait plus que 13 pays avec lesquels elle entretient des liens diplomatiques officiels, après avoir perdu plusieurs alliés latino-américains au cours des dernières années. (Belga)