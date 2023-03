Thaïlande: une fusillade fait trois morts, le tireur abattu par la police

L'incident a commencé mercredi vers 15H00 (08H00 GMT), dans la province de Phetchaburi, à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Bangkok, lorsqu'un homme a ouvert le feu dans la rue. Encerclé par la police dans l'après-midi, le tireur a été abattu jeudi matin après que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le bâtiment où il s'était retranché. "Nous avons procédé étape après étape, en commençant par les négociations, mais il a continué à se battre et à tirer sur les autres", a décrit le lieutenant général de la police Thanawut Wutijarasthamrong. Le tireur était un ancien employé des parcs nationaux âgé de 29 ans, selon des médias locaux. Une fouille sur les lieux a permis de retrouver un pistolet Glock et deux magazines, mais la police pense que l'homme possédait plus d'armes. La Thaïlande, qui possède un taux élevé de possession d'armes à feu, a connu ces derniers mois des incidents similaires. Le royaume a été endeuillé en octobre par la tuerie la plus meurtrière de son histoire récente, lorsqu'un ancien agent de police a tué 36 personnes, dont 24 enfants, dans la province de Nong Bua Lamphu (nord-est). (Belga)