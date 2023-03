Tour de Catalogne - Kaden Groves enlève la 4e étape, Primoz Roglic reste leader

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), 15e de l'étape, conserve son maillot de leader. Au général, il est toujours dans le même temps que Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), 26e de l'étape. Après trois étapes aux forts dénivelés et deux arrivées au sommet, le peloton a eu droit à davantage de descentes que de côtes jeudi dans une étape pouvant permettre à une échappée d'aller au bout. Les Espagnols Roger Adria (Equipo Kern Pharma) et David De La Cruz (Astana), le Norvégien Torstein Traeen (Uno-X Pro Cycling Team) et le Danois Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla) sont sortis du peloton à 154 km de l'arrivée, bientôt rejoints par le Français Nans Peters (AG2R Citroën). Les cinq hommes de tête ont roulé une bonne partie devant, ne se faisant reprendre qu'à 4 km de l'arrivée. Kaden Groves se montrait le plus rapide sur la ligne, signant sa 10e victoire en carrière, et la seconde sur le Tour de Catalogne où il s'était déjà imposé l'année dernière. Dans le même temps qu'Evenepoel au général avant de prendre le départ, Primoz Roglic a franchi la ligne d'arrivée devant le champion du monde et garde donc son maillot blanc et vert de leader avant une nouvelle explication attendue entre les favoris vendredi dans la 5e des sept étapes, qui se terminera au Mirador del Portell. Derrière Roglic et Evenepoel, l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) pointe au 3e rang du général à 19 points, devant l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious) et le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates), 4e et 5e à 44 secondes. (Belga)