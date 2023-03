Travaux anticipés aux tunnels Vleurgat et Bailli dont l'ancrage de toiture se dégrade

"Concrètement, si rien n'est entrepris, cela impliquerait un danger potentiel pour les usagers à moyen terme, avec la possibilité d'une rupture subite d'une partie de la toiture", a précisé l'opérateur public bruxellois de la Mobilité, annonçant une intervention dès cet été pour placer un étançonnement dans ces tunnels. La rénovation complète de ces tunnels initialement prévue pour 2030 dans la cadre du plan de rénovation de l'ensemble des tunnels bruxellois est à présent programmée pour 2027. Les travaux d'étançonnement seront quant à eux planifiés par phase pendant les mois de juillet - août dans les deux tunnels: phase 1 - un mois : renforcement de la toiture du pertuis vers La Cambre. Le pertuis direction centre sera donc modifié afin d'accueillir une bande de circulation dans chaque sens (vers centre et vers La Cambre): phase 2 - un mois: renforcement de la toiture du pertuis direction centre. La circulation vers La Cambre est rétablie dans le pertuis direction La Cambre, dont la capacité est désormais limitée à une bande. La circulation direction centre est déviée en surface via un aménagement de voirie temporaire à côté des tunnels (dans la zone de stationnement). Avant et après cette fermeture estivale, des interventions auront également lieu la nuit, avec fermeture des tunnels de 22h à 5h du matin les nuits de semaine des dimanches aux jeudis. (Belga)