TUI fly lance des vols entre Brussels Airport et quatre destinations algériennes

Ces quatre nouvelles lignes seront opérées durant la saison aéronautique d'été, à partir de la mi-mai, à raison d'une fois par semaine. Les opérations de TUI fly entre la Belgique et l'Algérie reviennent ainsi au même niveau qu'avant la crise du coronavirus, note la compagnie. A noter qu'il existe également une liaison entre Brussels Airport et Alger assurée, elle, par Air Algérie.