"Un élève, une machine" a déjà bénéficié à plus de 10.000 étudiants

Au total, 8.075 jeunes en ont bénéficié pour l'achat de matériel et 2.402 pour la location, pour l'année scolaire en cours et la précédente, dit-on au cabinet. Les chiffres seront complets une fois l'année scolaire finie. Pour bénéficier de la prime, il faut passer par l'école de l'enfant, qui doit s'inscrire dans le programme '1 pour 1' (un élève, une machine). L'investissement s'ancre donc dans un projet spécifique, et il se peut que le matériel à acheter soit imposé par l'école. "L'intervention financière de la FWB est déduite du prix facturé par l'école aux parents pour l'achat du matériel, il ne s'agit pas d'un versement direct aux familles", explique encore le cabinet. Fin janvier, cette prime a été doublée, passant de 75 à 150 euros. L'objectif est d'équiper, à terme, 360.000 élèves de l'enseignement francophone. (Belga)