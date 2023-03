Au Congrès américain, les républicains défendent un texte controversé sur l'éducation

"Nous pensons que les parents ont le droit de savoir ce que leurs enfants apprennent, comment leurs impôts sont utilisés", a plaidé le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. L'élu s'en est également pris à l'administration Biden, qui traite selon lui les parents d'élèves comme des "terroristes". Ce projet de loi s'inscrit dans un contexte de polarisation culturelle croissante dans le pays. Les écoles, miroirs d'une Amérique divisée, sont depuis plusieurs années le théâtre d'affrontements acerbes sur l'enseignement du racisme, de l'histoire ou de la sexualité. Concrètement, le texte adopté vendredi exigerait des écoles publiques qu'elles distribuent aux parents une liste exhaustive des livres présents dans les bibliothèques scolaires. Il a toutefois très peu de chances d'aboutir. Si la Chambre est désormais contrôlée par les républicains, le Sénat est toujours aux mains des démocrates. Or, ces derniers voient en ce projet une tentative de censure des ouvrages traitant de questions liées à la communauté LGBTQIA+ et aux minorités. Livres en main dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, l'élue progressiste Alexandria Ocasio-Cortez avait appelé cette semaine à choisir "la liberté contre le fascisme", et à s'opposer au texte. Selon l'Association des bibliothèques américaines, les tentatives de censure de livres ont atteint un record aux États-Unis. (Belga)