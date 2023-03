Championnats du monde de patinage artistique - Olivia Shilling et Léo Baeten, 32es après le programme de danse sur glace et éliminés

La paire belge a obtenu une note de 50,67 points pour sa prestation en danse rythme et finit à la 32e place sur les 33 engagés. Il aurait fallu récolter une notre de 63,88 pour passer. Léo Baeten, 22 ans, et l'Américaine Olivia Shilling, 26 ans, patinent ensemble depuis le mois d'octobre et disputent leurs premiers Mondiaux. Les Américains Madison Chock et Evan Bates sont en tête avec 91,94 points devant les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (88,21) et les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (87,34). Plus tard dans la journée vendredi, le programme libre dames sera disputé avec deux autres Belges. Loena Hendrickx, 5e après le programme court sera la 20e à s'élancer, la 2e du 4e et dernier groupe. Nina Pinzarrone, 14e du court, s'élancera en 11e position, la 5e du 2e groupe. La championne du monde en titre et leader après le programme court la Japonaise Kaori Sakamoto sera la dernière à effectuer son programme libre. (Belga)