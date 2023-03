E3 Harelbeke - Tadej Pogacar "content de la 3e place" et donne déjà rendez-vous au Tour des Flandres

"J'ai un très bon sentiment après l'E3, ce fut une très belle course", a expliqué Pogacar. "Je suis content de mon résultat. Dans le Taaienberg, j'ai commis une erreur de positionnement qui m'a obligé à produire un effort pour me replacer. Je dois en fait m'habituer à cette course. Je ne ferai plus ce genre d'erreur dans une semaine au Tour des Flandres. Le Vieux Quaremont est l'ascension qui me convient le mieux car c'est la plus longue. Mais ce ne fut pas facile, même impossible, d'y lâcher Van Aert et Van der Poel." Dans le sprint royal, le Slovène a dû courber l'échine derrière Van Aert et Van der Poel. "J'aurais toutefois voulu avoir encore un peu plus de punch dans la finale. J'ai essayé d'attaquer, mais en vain. Je pense que le Tour des Flandres sera une course différente. Je rentre dès ce soir chez moi à Monaco. Je vais bien y travailler et peaufiner ma condition pour le Tour des Flandres dont je ferai la reconnaissance vendredi prochain. Le reste, ce sera le repos et la course." (Belga)