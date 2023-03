Euro U21 2023 - Le match contre la Tchéquie, "une bonne leçon" pour les espoirs selon Jacky Mathijssen

"En première mi-temps, j'ai remarqué l'intensité", a expliqué Mathijssen dans une réaction publiée par l'Union belge de football. "C'était une bonne leçon pour certains, même si c'était un amical. Parfois tu as l'impression de jouer un football plus propre que l'adversaire. Tu peux te réjouir de ça, mais tu dois aussi chercher des solutions et une des solutions, c'est la force dans les duels, mettre la même intensité que l'adversaire. Après, tu peux faire la différence sur le football. Nous avons eu très dur", a analysé Mathijssen. "En seconde période, c'était une autre formation, nous étions à égalité dans l'entrejeu et cela a fait la différence", a poursuivi le sélectionneur. "Nous avons pu plus conserver le ballon. Nous avons pu, avec plus de possession, nous créer quelques petites occasions. Un peu trop peu, mais bon, dans cette phase, tu dois l'accepter." Mathijssen se dit "très content" d'avoir pu accorder 45 minutes à ses joueurs de champ. Particularité, Jacky Mathijssen est resté en tribunes durant la rencontre laissant son adjoint Thomas Buffel diriger le match depuis la ligne de touche. "Je le fais de temps en temps pour observer la rencontre, mais c'était aussi un geste pour un moment d'apprentissage envers Thomas dans le cadre de sa licence Pro. C'est déjà un coach à part entière et c'est une expérience à prendre." Les Diablotins joueront un second amical lundi face au Japon. (Belga)