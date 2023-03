Kim's Chocolates retire de la vente des tablettes de chocolat

Kim's Chocolates demande de ne pas consommer ces produits, qui portent la marque "Cachet" et pèsent 100 grammes pièces, et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. La tablette de chocolat noir "72% bio avec amandes" a été commercialisée à partir du 14 décembre 2022. Son numéro de lot est le 22343 et sa date de péremption indique le 9 mars 2024. La tablette de chocolat noir "57% bio avec amandes et cerises" est présente dans les rayons depuis le 10 novembre 2022. Ses numéros de lot sont le 22302 et le 23067. Ses dates de péremption précisent le 29 janvier 2024 et le 8 juin 2024. Les articles ont été distribués dans différents magasins en Belgique. Selon l'Afsca, les aflatoxines appartiennent à la famille des mycotoxines, "produites par différentes sortes de moisissures" et pouvant "se former dans l'alimentation", peut-on lire sur son site web. L'absorption d'une dose trop élevée d'aflatoxines peut conduire à un empoisonnement qui "se manifeste principalement par des troubles hépatiques graves, notamment des tumeurs du foie", avertit l'Afsca. Une étude réalisée en mars 2020 par l'autorité européenne de sécurité des aliments considère les aflatoxines comme génotoxiques, en plus d'être cancérigènes. (Belga)