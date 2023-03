La comédienne Marion Game est décédée à l'âge de 84 ans

"C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a annoncé vendredi à l'AFP sa fille, Virginie Ledieu, également comédienne. L'actrice à la chevelure rousse et à la personnalité pétillante s'est éteinte jeudi en fin d'après-midi à son domicile de Clamart, en région parisienne. Lancée en 2009, "Scènes de ménages", raconte le quotidien de couples de différentes générations à travers de courtes saynètes. Marion Game y jouait le rôle d'Huguette, mamie rouspéteuse qui se chamaillait constamment avec son mari Raymond, incarné par une autre figure très populaire des années 70-80, le moustachu Gérard Hernandez. Bien avant de retrouver une célébrité sur le tard grâce à cette série, Marion Game avait incarné de nombreux seconds rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma depuis les années 70. Au cinéma, on l'a notamment vue dans "Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques" de Michel Audiard (1971), "Les bidasses en folie" de Claude Zidi avec les Charlots (1971), "C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule..." de Jacques Besnard (1975) ou "Parking" de Jacques Demy (1985). À la télé, elle a joué entre autres dans "Les Brigades du Tigre" (1975), "Nana" (1981) ou, plus récemment, "Plus belle la vie" (2010-2012). Elle était également active dans le doublage. Elle avait par exemple été la voix française de Loïs, la mère de l'ado surdoué Malcolm dans la série américaine du même nom, ou celle de Phyllis Van de Kamp, la belle-mère de Bree, dans "Desperate Housewives". (Belga)