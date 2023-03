"La menace terroriste n'a pas disparu", a souligné Eric Snoeck, au micro de la Première. "Elle a sans doute évolué dans un monde géopolitique instable". Des attentats sont d'ailleurs encore "ponctuellement" déjoués en Belgique par les services de police et de sécurité", a-t-il ajouté. "On continue à travailler sur une série d'informations". Après des années très éprouvantes pour les services anti-terrorisme au sein de la police fédérale, une réorientation d'une partie du personnel a été menée, a précisé M. Snoeck. L'objectif est toutefois de maintenir une "capacité minimale" pour ces missions, et d'assurer une meilleure coopération avec les autres services de sécurité, tant civils que militaires, a-t-il conclu. (Belga)