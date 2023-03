La prime pour le pouvoir d'achat validée en Conseil des ministres

Pour les années 2023 et 2024, aucune augmentation des salaires, au-delà de l'indexation automatique, ne sera accordée. Il sera par contre possible, dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices, d'octroyer une prime de pouvoir d'achat. Celle-ci sera de maximum 500 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés et de maximum 750 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés. Le texte peut désormais être débattu à la Chambre. Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke salue cette décision. "Avec Vooruit, nous voulons que le pouvoir d'achat des gens s'améliore. À la fin de l'année dernière, le gouvernement a donc décidé de permettre aux secteurs et aux entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés l'octroi d'une prime de pouvoir d'achat - la deuxième - à leurs employés. Je suis heureux que le Conseil des ministres ait approuvé cela aujourd'hui et que cela puisse maintenant être soumis au Parlement, car le travail doit payer." (Belga)