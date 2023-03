Le Forem a diffusé + de 1.300 opportunités d'emploi dans l'IT depuis le début de l'année

L'office régional de l'emploi recrute lui-même 17 collaborateurs afin de développer de nouveaux outils au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. Un afterwork sera organisé dans ce cadre le 28 mars à Charleroi. Dans le secteur IT, analyste-développeur, administrateur de base de données, gestionnaire d'exploitation informatique, analyste des systèmes de communication et d'information, et business analyst TIC sont les cinq métiers les plus recherchés par les employeurs, précise encore le Forem. Ce dernier dispose de 25 formations dans ses centres de compétence Technifutur (Liège), Technobel (Ciney), TechnoCité (Mons, Tournai) et TechnoFutur TIC (Gosselies). Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la prochaine séance d'information sur les métiers du numérique le 5 avril prochain, via le mot-clé 'numérique' sur le site du Forem, indique-t-il enfin. (Belga)