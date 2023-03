Le groupe Merlin abandonne le projet Legoland sur le site de Caterpillar, confirme Borsus

"Le groupe a pris cette décision à la suite d'une évaluation complète de ses activités mondiales. Son diagnostic a abouti à une modification de sa stratégie qui consiste à privilégier une consolidation des infrastructures existantes - et en cours de construction - plutôt qu'une expansion de ses activités", explique-t-il. "Même s'il était clair que le 'Head of Terms' signé en août dernier était non liant, c'est évidemment une déception", ajoute le ministre selon qui "il faut maintenant repartir de l'avant". (Belga)