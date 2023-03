Le rappeur MHD jugé pour meurtre devant les assises de Paris en septembre

L'artiste de 28 ans, Mohamed Sylla de son vrai nom, comparaîtra pour homicide volontaire, aux côtés de huit autres accusés. Les faits qui lui sont reprochés remontent à la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Loïc K., 23 ans, avait été renversé par une voiture, passé à tabac puis blessé à l'arme blanche dans le Xe arrondissement de Paris. Une dizaine de personnes se sont acharnées sur lui. La scène, filmée sur un téléphone portable par un témoin depuis une fenêtre, est un élément-clé du dossier. Loïc K. est très rapidement mort de ses blessures. L'enquête s'était rapidement orientée sur la piste d'un règlement de comptes entre groupes rivaux du nord-est parisien issus de deux quartiers : Chaufourniers et Cité rouge d'un côté, Grange aux Belles de l'autre. La voiture du rappeur originaire du XIXe arrondissement, une Mercedes noire reconnaissable, est celle qui a renversé le jeune homme, mais plusieurs acteurs du dossier assurent qu'il la prêtait très régulièrement. Plusieurs témoins ont par ailleurs indiqué avoir identifié formellement MHD sur place, notamment par sa coupe de cheveux ou un survêtement de la marque Puma dont il était l'ambassadeur. Le rappeur a constamment nié les faits. Cette affaire a, quoi qu'il en soit, mis un net coup d'arrêt à la carrière de MHD, inventeur auto-proclamé de l'"afro-trap", mélange de rap et de musiques africaines. Il s'était notamment fait connaître par un tube à la gloire du PSG et avait suscité l'intérêt de Madonna ou Drake. (Belga)