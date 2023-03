Les Soldarités 2023 complètent leur affiche

(Belga) Stephan Eicher, Lujipeka, Kid Francescoli, Médine, Emilie Simon, Aloïse Sauvage, Chilla, Leo Fifty Five, Benjamin Vndredi, Rive et Elia Rose seront présents au festival des Solidarités à Namur les 25, 26 et 27 août prochains, annoncent vendredi un communiqué des organisateurs.