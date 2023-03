Pas de Legoland à Charleroi: "il faut en tirer les leçons", estiment Les Engagés

"C'est la deuxième fois - après l'épisode Thunder Power, ndlr - qu'il y a des annonces et des promesses qui font rêver mais qui n'aboutissent pas. Rêver, ça ne crée pas d'emploi. Il faut changer de perspective et de méthode. Tout miser sur un investisseur providentiel qui va créer 1.000 ou 2.000 emplois, ça ne fonctionne pas", a poursuivi le député centriste. "Au lieu de prendre l'avion pour atteindre les sommets, avançons pas à pas avec les outils qui existent à Charleroi, et notamment tout ce qui tourne autour de l'aéropôle. Ayons de l'ambition mais construisons progressivement, avec des grappes d'entreprises, pour une reconversion plus durable et plus solide", a enfin plaidé François Desquesnes. (Belga)