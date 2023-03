Pas de Legoland à Charleroi: priorité à la Chine et aux parcs existants, confirme Merlin

"Après un examen approfondi, y compris une évaluation complète de notre portefeuille Legoland actuel et futur, nous avons décidé de ne pas développer de nouveau parc Legoland en Belgique", confirme ainsi le groupe. L'information avait déjà été annoncée par le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus. Merlin Entertainments, qui compte notamment le Sea Life et Madame Tussauds dans son portefeuille, justifie sa décision par une nouvelle orientation stratégique, avec une attention particulière sur les investissements nécessaires dans les parcs déjà existants et ceux en construction. "Nous avons été très impressionnés par le professionnalisme et la collaboration dont nous avons bénéficié à tous les niveaux du gouvernement belge, de la Wallonie et de la Ville de Charleroi, ainsi que de nos partenaires chez WE (ex-Sogepa)", salue encore le groupe, qui souhaite les "remercier pour leur dur labeur et leur soutien". Le groupe Merlin souligne enfin que cette décision n'a "aucun impact" sur le Lego Discovery Centre à Bruxelles. Fin août, un protocole d'accord non contraignant avait été signé entre le groupe Merlin, la Région wallonne et le Fédéral, dans l'optique d'ouvrir un parc Legoland à l'horizon 2027 sur l'ancien site de Caterpillar à Gosselies. L'investissement était estimé entre 370 et 400 millions d'euros, soit le deuxième plus gros investissement de ces dix dernières années en Wallonie. (Belga)