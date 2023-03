Premier League - Everton renvoyé devant une commission pour violations des règles financières

"La Premier League confirme qu'elle a soumis aujourd'hui (vendredi, ndlr.) à une commission l'examen d'une violation présumée des règles de rentabilité et de durabilité de la ligue par l'Everton Football Club", a précisé la Premier League dans un communiqué. La Premier League plafonne les pertes financières des clubs à 119 millions d'euros sur une période de trois ans sous peine de pénalités, qui peuvent inclure des retraits de points. Les allégations visant Everton concernent une période de trois ans courant jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le club de la Mersey s'est dit "déçu" par la décision de la Premier League. Présents sans interruption depuis 69 ans parmi les clubs de l'élite anglaise, les Toffees ne sont qu'à deux points au-dessus de la zone de relégation. Le club, malgré le soutien financier de l'actionnaire milliardaire Farhad Moshiri, connaît des difficultés financières depuis plusieurs années. Ce dernier a engagé 113 millions d'euros via une nouvelle émission d'actions en 2020-2021 et a injecté quelque 110 millions d'euros après la fin de l'exercice. Burnley, relégué en deuxième division en fin de saison dernière, et Leeds ont écrit à la ligue en mai dernier pour demander si les pertes d'Everton sur trois ans de 371,8 millions de livres sterling (422,2 millions d'euros) n'avaient pas enfreint les règles financières. La citation d'Everton intervient un peu plus d'un mois après que Manchester City a été épinglé par la Premier League pour des faits qui auraient été commis entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018. (Belga)