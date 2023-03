Red Flames - Une place de mieux pour la Belgique, 19e au classement FIFA chez les dames (Infographie)

Le précédent classement datait du 9 décembre. Depuis, les joueuses d'Ives Serneels ont disputé trois rencontres, à l'Arnold Clark Cup, un tournoi sur invitation organisé par la fédération anglaise où les Red Flames ont battu l'Italie (FIFA 16) et la Corée du Sud (FIFA 17) sur la marque de 2-1, s'inclinant lourdement ensuite contre l'Angleterre (6-1). Les Etats-Unis sont toujours en tête avec 2091,38 points devant l'Allemagne 2e (2068,12) et la Suède 3e (2064,67). L'Angleterre, championne d'Europe (2055,82), et la France (2021,02), dans cet ordre, complètent le top 4. Les Belges avaient rejoint le 17e rang en 2019 et 2020, leur meilleur classement jusqu'ici. La suite du programme pour les Red Flames passe par deux matches de préparation, en l'Autriche (FIFA 18) le 7 avril et contre la Slovénie (FIFA 40) le 11 avril à Louvain. Le prochain classement est prévu le 9 juin. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/details/04e51b067627de552f77c35cd5cc3580049c4305acfa3e3234a3a370a13ddef7/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)