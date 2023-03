Visite d'État en Afrique du Sud - Le couple royal visite le musée Hector Pieterson à Soweto

Il porte le nom d'un écolier de 12 ans qui a perdu la vie pendant les protestations lorsque la police a ouvert le feu sur les manifestants. Une photo du corps du garçon porté par un autre jeune habitant de Soweto et par la sœur de Pieterson, Antoinette Sithole, a fait le tour du monde à l'époque. Après une cérémonie et un dépôt de gerbes au Mémorial Hector Pieterson, Antoinette Sithole en personne a notamment présenté le musée au couple royal. Ces derniers se sont vus raconter comment des milliers d'étudiants étaient descendus dans la rue pour s'opposer à l'afrikaans, imposé par les blancs comme langue dans l'enseignement. À cette occasion, plus de 170 étudiants ont péri lors d'affrontements avec la police. Plus tôt dans la journée, le roi s'est rendu dans une usine de taille de diamants gérée par une société belge tandis que la reine était de passage dans une crèche située à la périphérie de Johannesburg. Elle y a lu un livre en anglais et a pris le temps de jouer avec les enfants. (Belga)