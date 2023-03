WTA Miami - Kirsten Flipkens éliminée au premier tour en double

La paire belgo-américaine s'est inclinée face à la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska (6-2 en 7-6 (7/4) en une heure et 41 minutes de jeu). Ces dernières affronteront au tour suivant soit le duo tête de série N.6 formé par Elise Mertens et l'Australienne Storm Hunter, soit a paire composée de la Japonaise Miyu Kato et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi. (Belga)