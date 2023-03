Championnat du monde de motocross - Jago Geerts signe le meilleur temps des qualifications en MX2

Le pilote limbourgeois, 22 ans, fait ainsi le plein engrangeant 10 points supplémentaires au classement et réalisant le maximum jusqu'ici avec 70 unités au compteur. Avec un chrono de 24:44.614, il a devancé le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) et l'Allemand Simon Laengenfelder (Gasgas). Nouveauté cette saison, les dix premiers de la course qualificative du samedi récoltent des points de 10 à 1, qui n'entrent certes pas en ligne de compte pour le classement du Grand Prix mais qui sont comptabilisés au championnat du monde. Le plus rapide de la course qualificative à Villa La Angostura en Argentine, vainqueur des deux manches puis à nouveau victorieux de la séance qualificative à Riola Sardo, Jago Geerts totalise 70 points, 18 de plus que l'Italien Andrea Adamo, 2e avec 52 points. Le Français Thibault Benistant est 3e avec 48 points. La saison de motocross 2023 compte 19 Grands Prix dont le rendez-vous à Lommel le 23 juillet. (Belga)