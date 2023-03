Championnats du monde de patinage artistique - Nina Pinzarrone, 11e à Saitama: "je vais me concentrer sur le circuit senior"

La jeune Bruxelloise, 16 ans, a terminé 11e dans la foulée cette année de sa surprenante 5e place à l'Euro à Espoo en Finlande en janvier dernier. "J'ai appris à surmonter la pression dans les plus grandes arènes du monde, je sais que je peux le faire maintenant et je sais que c'est vraiment ça que j'aime", a expliqué Nina Pinzarrone à sa sortie de la patinoire japonaise garnie de 15.000 spectateurs où elle a réussi ses meilleures performances en carrière (191,78 au total et 129,74 dans le programme libre). "J'ai hâte pour la suite, je vais me concentrer uniquement sur les seniors. J'espère que je vais pouvoir faire des Grands Prix à la fin de l'année". La jeune Belge a ainsi trouvé sa voie, elle qui aura tant douté l'an dernier après avoir été diagnostiquée d'une double fracture de fatigue à la hanche. "Pour être honnête, je ne savais pas combien de temps cela allait prendre pour me remettre correctement de cette blessure", a ajouté Pinzarrone citée par les organisateurs des Mondiaux. "Je me sentais prête, mais bien sûr si je n'avais pas été blessée, peut-être j'aurais pu faire mieux encore. Je suis fière de ce que j'ai fait aujourd'hui (dans le programme libre, ndlr). C'était incroyable. Devant une telle foule". Nina Pinzarrone a presté sur la musique de la Vie est belle. "C'est une histoire assez triste. Même dans les moments tristes, il faut toujours être heureux d'être là et de pouvoir faire ce que l'on aime. Il faut profiter de chaque instant". (Belga)