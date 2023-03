Cinq personnes interpellées à Borgerhout

"Les liens avec le milieu de la drogue fait l'objet d'une enquête", précise le parquet. Deux Belges de 19 et 22 ans ainsi que trois Néerlandais dont un mineur d'âge et deux adultes de 25 et 30 ans figurent parmi les personnes appréhendées. Celles-ci doivent encore être présentées au juge d'instruction. "Le rôle de chacun doit encore être précisé, un véhicule néerlandais a également été saisi", a précisé la police. L'explosif aurait, quant à lui, été déclenché de manière contrôlée par le service de déminage de l'armée (Sedee) près d'Ekeren. (Belga)