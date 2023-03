Congrès du CD&V: l'âme de la Flandre mise en jeu lors des prochaines élections

Le congrès idéologique de ce samedi doit leur permettre d'affiner leurs valeurs fondamentales face aux points de rupture qui marquent la société. Dans la ligne de mire du CD&V, le cosmopolitisme et l'étatisme auxquels le parti privilégie un modèle de traditions locales et de responsabilité au sein duquel chaque personne compte et mérite le respect. Il demande également plus d'attention aux zones rurales 'oubliées' et aux banlieues. Dans ce cadre, les sociaux-chrétiens plaident notamment pour des services de base suffisants (distributeurs de billets, bureaux de poste, transports en commun,...). Ils entendent également renforcer le pilier familial grâce à un congé parental plus souple, basé sur le modèle scandinave, où les jours de congé seraient définis par enfant et pourraient être répartis entre les parents et les grands-parents. D'autres propositions se concentrent sur les droits et les obligations de ceux qui veulent faire partie de la communauté, dont des cours de langue obligatoires pour les nouveaux arrivants ou le fait de conditionner la coopération au développement à la volonté des pays de reprendre leurs citoyens expulsés de Belgique. (Belga)