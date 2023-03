Désintérêt grandissant des PME pour les services du Forem

À la question de savoir, par exemple, si les entreprises clientes du Forem ont recours aux services du Forem, les réponses des entrepreneurs montrent un net tassement. Alors que 49,64% d'entre elles estimaient ne pas envisager passer par le Forem pour la diffusion des offres d'emploi en 2016 et 57,84% en 2020, elles sont 59,42% aujourd'hui. Le recours des services du Forem pour le recrutement est également en recul, 58,49% des entreprises interrogées n'envisageant pas d'y faire appel. Elles n'étaient que 53,11% en 2020. Depuis la dernière enquête de 2020, "le niveau d'appréciation s'est clairement détérioré avec près de 10% d'employeurs en moins qui se disent satisfaits. Un bon tiers (33,23%) se disent plutôt (28,84%) ou très (4,39%) satisfaits, contre 24,45% qui se disent plutôt (16,93%) ou très (7,52%) déçus. Cette déception était à 17,14% en 2020". Une des raisons exprimées par des entrepreneurs pour justifier leur insatisfaction est en lien avec les pénuries de main-d'œuvre et l'incapacité des conseillers du Forem de répondre aux besoins des entreprises. Le Forem prend acte des résultats et y voit "un challenge": "Nous investissons énormément pour se rapprocher des attentes des petites entreprises comme dans des outils de matching qui facilitent le recours à nos services du Forem", commente Thierry Ney, porte-parole de l'office. (Belga)