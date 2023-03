Environ 38.000 coquillages comptabilisés lors de la grande journée de comptage à la Côte

"Ce sont ainsi plus de 400 kilomètres de côte qui étaient concernés par la recherche des différentes espèces de mollusques", explique Jan Seys de l'Institut flamand de la Mer (VLIZ) "Malgré le vent fort et le temps quelque peu changeant, la grande journée de comptage des coquillages a attiré environ 800 personnes sur nos plages où elles ont dénombré environ 38.000 coquillages. Aux Pays-Bas, ce sont près de 48.000 mollusques qui ont été recensés alors que nos collègues français compilent encore leurs résultats." Les coquilles trouées étaient au centre de l'attention cette année afin de déterminer combien d'escargots prédateurs menacent nos coquillages, poursuit Jan Seys. En 2022, la petite nonne arrivait en tête des comptages suivie par la coque commune, la moule et le couteau américain sur les plages belges. Les résultats définitifs seront connus cette semaine. (Belga)