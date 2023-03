Gand-Wevelgem - Intermarché-Circus-Wanty veut vite oublier son résultat collectif à l'E3 Harelbeke

"Une trentième place, c'est beaucoup trop peu pour notre équipe. Nous ne sommes pas satisfaits avec ça. Appelez ça une journée sans (offday) pour tout le monde. Cela doit être mis derrière nous le plus rapidement possible, de préférence demain à Wevelgem", a déclaré le directeur sportif Steven De Neef. "Mike Teunissen et Biniam Girmay n'ont pas été très bons à Harelbeke. Vous savez, le final de l'E3 est très long. Est-ce un manque de connaissance du parcours pour Girmay ? Non. Nous avons bien reconnu Harelbeke. L'année dernière, 'Bini' est venu gagner à Gand-Wevelgem sans aucune reconnaissance préalable. Ce n'était tout simplement pas bon cette fois. Le parcours de l'E3 ne ment pas", a souligné encore De Neef. "Il va falloir changer tout cela rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous serons à Ypres avec le numéro 1 dans nos rangs. Évidemment, les gens nous regarderont. Nous avons une pression supplémentaire sur nos épaules, mais nous sommes déjà passés par là, nous ne sommes pas trop inquiets", a-t-il conclu. (Belga)