Interpellation d'un dealer présumé de cocaïne à Amay

L'homme né en 1998, en séjour illégal, a été appréhendé vendredi soir vers 18h30 alors qu'il circulait à trottinette électrique et qu'il importunait des automobilistes à hauteur d'un rond-point. Les policiers ont constaté que le suspect se trouvait en possession de 112 grammes de cocaïne et de 2.670 euros conditionnés en liasses de 100 euros. Lors de son interpellation, l'intéressé a refusé de divulguer le code d'accès à son téléphone portable. Les policiers ont dès lors mené une visite domiciliaire chez sa compagne à Amay. Cinq autres téléphones portables et 112,37 grammes de cocaïne ont été découverts dans le logement. Le suspect a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. La délivrance d'un mandat d'arrêt a été requise à son encontre. (Belga)