Le centre d'entraînement de l'Argentine renommé en l'honneur de Lionel Messi

La Casa de Ezeiza, à Buenos Aires, est le complexe sportif de l'équipe nationale argentine, mais elle sera désormais connue sous le nom de Lionel Andres Messi. Claudio Tapia, président de la Fédération argentine de football (AFA), a confirmé la nouvelle samedi dans un tweet: "Nous avons vécu un moment historique dans notre Casa de Ezeiza, qui sera rebaptisée à partir d'aujourd'hui Lionel Andres Messi, en hommage au meilleur joueur du monde". Messi a mené l'Argentine vers le sacre mondial au Qatar l'année dernière, suivant ainsi les pas de Diego Maradona, décédé le 25 novembre 2020. L'Albiceleste remportait son troisième titre mondial, le premier depuis 1986. "Cette reconnaissance est l'une des plus belles que j'aie jamais reçues", a posté Messi sur Instagram. "Un grand honneur, merci beaucoup!" Messi a marqué le 800e but de sa brillante carrière lors de la victoire en amical (2-0) de l'Argentine contre le Panama jeudi. Le prochain but du joueur de 35 ans sur la scène internationale sera le 100e pour son pays. (Belga)