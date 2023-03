Le personnel Ryanair de Bruxelles approuve un accord social avec la direction

Le personnel de bord et les pilotes obtiendront, une fois licenciés, des indemnités légales majorées de 30% par rapport au minimum légal. Pour celles et ceux qui souhaiteraient toutefois continuer à exercer au sein de la compagnie irlandaise, "des facilités de reclassement au sein d'autres bases" leur seront proposées. "Cela fait des mois que nous nous battons pour que les droits de ces travailleurs soient respectés. Il y a aussi eu onze jours de grève", précise Didier Lebbe. "Vu la politique de Ryanair en la matière, nous sommes satisfaits de cet accord, conclu également avec l'appui du syndicat flamand ACV Puls." Cet accord social est le premier de ce type en Europe et pourrait servir de base lors d'autres négociations sociales ailleurs en Europe, souligne le secrétaire permanent. En octobre dernier, Ryanair annonçait fermer sa base au sein de l'aéroport de Zaventem, justifiant sa décision par le fait que les responsables de Brussels Airport avaient décidé d'augmenter leurs tarifs de 11% à partir d'avril. Depuis, certains travailleurs ont été transférés à Charleroi ou sur d'autres bases de Ryanair en Europe. Par ailleurs, le secrétaire permanent de la CNE confirme que les responsables de Ryanair ont été convoqués par l'auditorat du travail du Hainaut fin mai au sujet du respect de la législation sociale belge. (Belga)