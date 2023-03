MotoGP - Espargaro souffre d'une contusion pulmonaire et de fractures après sa chute au Portugal

Outre une contusion pulmonaire, le Catalan souffre d'une "fracture de la mâchoire et d'une vertèbre dorsale fracturée", a indiqué la Dorna sur les réseaux sociaux vendredi soir. Le pilote de l'équipe GasGas-Tech 3 a lourdement chuté sur le tracé de Portimao durant la deuxième et dernière séance d'essais qualificatifs du GP du Portugal, première manche de la saison en MotoGP. L'Espagnol de 31 ans a perdu le contrôle de sa moto à haute vitesse et a heurté violemment un mur de pneus longeant le circuit portugais. Rapidement pris en charge par les secours présents sur place, Espargaro a d'abord été conduit au centre médical du circuit avant d'être héliporté en direction de l'hôpital de Faro, à moins d'une centaine de kilomètres du circuit. En début de soirée, le médecin du MotoGP, Angel Charte, avait indiqué que "sur les plans cervical et neurologique, tout allait très bien. "Il n'a pas perdu connaissance et nous n'avons pas eu à l'intuber, avait-il ajouté. "Il est conscient, alerte et réagit bien", avait-il également rassuré. "Il est actuellement sous sédatif. Il n'a pas de mal à bouger ses pieds, ses jambes et ses bras, il n'y a donc aucune raison de craindre une lésion permanente de la colonne vertébrale". Pol Espargaro, frère d'Aleix -4e au championnat des pilotes en 2022-, a rejoint cette saison l'équipe GasGas, qui dispute pour la première fois le championnat de MotoGP, associée à l'équipe française Tech3 (anciennement KTM-Tech3 en 2022). L'Espagnol avait terminé 16e du championnat la saison dernière, au guidon d'une Honda. (Belga)