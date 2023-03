NBA - Golden State s'impose malgré 46 points d'Embiid, Memphis corrige Houston

Jordan Poole a émergé dans le dernier quart en y réussissant 19 de ses 33 points. Stephen Curry a terminé avec 29 pts et 8 rbds, Klay Thompson avec 21 unités. En l'absence de James Harden (tendon d'Achille), Tobias Harris (23 pts) et Tyrese Maxey (21 pts) ont épaulé Embiid. Golden State, 6e, se rapproche de Phoenix (5e) défait à Sacramento (135-127), malgré 32 points de Devin Booker, et grâce à Kevin Huerter (29 pts) et Domantas Sabonis (27 pts, 9 rbds, 9 passes). Luke Kennard (30 pts), auteur d'un 10/11 derrière l'arc (nouveau record de franchise), a mené Memphis corrigeant Houston. Dans la lutte pour les barrages, les Lakers ont fait la bonne opération du jour en venant à bout (116-111) d'Oklahoma City, un concurrent direct. Anthony Davis (37 pts, 15 rbds) a été déterminant pour L.A. qui demeure 8e. Le Thunder occupe le 10e rang, devant Dallas, qui va de mal en pis, battu (117-109) par Charlotte, mal classé de l'Est déjà éliminé. A l'Est, le leader Milwaukee a fait la java à Utah Jazz (116-144). Boston (2e) a remporté un quatrième succès en cinq rencontres (120-95) aux dépens d'Indiana. Jayson Tatum, auteur de 34 points, en a profité pour établir un nouveau record de franchise, avec son 40e match à au moins 30 unités cette saison, dépassant le légendaire Larry Bird, qui y était parvenu à 39 reprises au cours de l'exercice 1987-88. Toronto (9e) s'est appuyé sur Pascal Siakam (32 pts) pour disposer des Pistons (118-97), au sein desquels Killian Hayes était titulaire et plutôt actif (6 pts, 7 passes, 5 rbds, 4 interceptions). (Belga)