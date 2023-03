PGA Tour - Thomas Detry grimpe à la 3e place après le troisième tour à Punta Cana

Dixième après le 2e tour, Detry a gagné sept places au classement grâce à une carte de 65 coups pour son 3e tour avec sept birdies et sans commettre la moindre erreur. Avec un total de 203 coups, 13 sous le par, le Bruxellois partage le troisième place avec l'Anglais Matt Wallace et les Américains Tyler Duncan et Wyndham Clark. Le quatuor compte un coup de retard sur le Danois Nicolai Hojgaard et l'Américain Sam Stevens qui se partagent la tête. (Belga)