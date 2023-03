Quatre chefs bruxellois et wallons au festival gastronomique gantois Fourchette

Quinze chefs élaboreront donc un plat-signature qui prendra place dans l'un des six menus proposés sur les trois jours de festival. "En une seule table, les invités dégusteront ainsi la cuisine de cinq restaurants le temps d'un lunch ou d'une soirée", promettent les organisateurs. Parmi les toqués qui prennent part à l'aventure, le chef wallon doublement étoilé Sang-Hoon Degeimbre de "L'Air Du Temps"** ainsi que les Bruxellois Christophe Hardiquest de "Menssa" et Elliott Van de Velde de "Entropy". "On est ravis d'aller montrer notre ADN en Flandre et super excités de partager ces moments avec l'équipe", explique ce dernier qui proposera une assiette à base d'asperges, de petits pois et de truite. Tous les autres cuisiniers, majoritairement étoilés, proviennent de Flandre ("Vrijmoed"**, "Hof van Cleve"***, "Benoit & Bernard Dewitte"*, "Publiek"*, "Carcasse"*, "Souvenir"*, "Willem Hiele"*, "Ogst"*, "Colette - De Vijvers"** et Bar Bask). Enfin, les maîtres-pâtissiers et chocolatiers primés Joost Arijs et Pierre Marcolini (également Bruxelles) se chargeront du dessert. Tous sortiront de leurs fourneaux quotidiens pour livrer leur création depuis des cuisines ouvertes aux convives. "Fourchette, nous l'organisons avec nos tripes, par amour pour l'hospitalité, l'accueil et la gastronomie. Nous réunissons des personnes animées par la même passion", a confié le chef-pâtissier et chocolatier Joost Arijs, à la manoeuvre de l'organisation depuis son lancement en 2017, avec son acolyte le maître d'hôtel Thomas Schmidt. (Belga)