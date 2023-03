Raoul d'Udekem d'Acoz, l'oncle de la Reine Mathilde, est décédé

Raoul D'Udekem d'Acoz était né le 21 avril 1935 à Uccle. Depuis les années 90, il s'était installé à Hérinnes (Herne), dans le Brabant flamand. Il y avait été échevin CD&V entre 2001 et 2007 et en était devenu échevin honoraire en 2014. La même année, il avait tiré la liste du Vlaamse Christen Partij pour les élections régionales. "Raoul d'Udekem d'Acoz a toujours été très engagé dans la commune", a souligné Kris Poelaert. "Son titre d'échevin honoraire était une marque de gratitude pour sa contribution à l'image positive de Herne." L'oncle de la reine avait également vécu à Ypres pendant de nombreuses années. Là aussi, il s'était consacré à la politique locale en étant conseiller communal pendant 24 ans. On ignore pour l'instant les détails de ses funérailles. (Belga)