Semaine Internationale Coppi et Bartali - Triomphe de Soudal Quick-Step: Mauro Schmid gagne le général, Rémi Cavagna le chrono final

Cavagna, 27 ans, a bouclé les 18,6 km d'un parcours plat en 22:12, devançant de 18 secondes l'Australien Michael Hepburn (Jayco AlUla) et de 19 secondes l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost). Déjà vainqueur de la première étape mardi, Cavagna signe son 10e succès professionnel. Le leader du général, le Suisse Mauro Schmid, s'est classé huitième à 41 secondes de son équipier, validant ainsi son succès final. Schmid, 23 ans, décroche le quatrième succès de sa carrière, le premier de la saison. Il s'agit de sa deuxième victoire dans un classement général après avoir conquis le Tour de Belgique l'an passé. Schmid s'impose avec 16 secondes d'avance sur le Britannique James Shaw (EF Education-EasyPost) et 22 sur Healy. Le Suisse succède au palmarès de cette course par étapes italiennes à l'Irlandais Eddie Dunbar. (Belga)