Tour de Catalogne - Pas de fracture pour Egan Bernal, contraint à l'abandon après une chute

Bernal a chuté à 88 km de l'arrivée et a abandonné peu après. Il a été transporté à l'hôpital pour des examens "qui n'ont montré aucun signe de fracture", a expliqué INEOS Grenadiers. "Une évaluation médicale plus approfondie se poursuivra au cours des prochains jours tout comme un traitement pour les abrasions cutanées qu'il a subies." Bernal, 26 ans, effectuait sa reprise en Catalogne après avoir abandonné le Tour de San Juan déjà à cause d'une chute qui avait provoqué une blessure au genou. Le vainqueur du Tour de France 2019 avait manqué pratiquement toute la saison passée après un grave accident à l'entraînement. (Belga)