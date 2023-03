Visite d'État en Afrique du Sud - Le couple royal est arrivé au Cap, dernière étape de la visite

Samedi matin, la délégation a quitté Johannesburg par avion en direction du Cap, où elle a atterri vers 11H (10H HB). Le Roi et la Reine ont été accueillis à leur descente de l'avion par d'importantes pluies et un vent violent. Au programme de ce samedi: un lunch avec le Premier ministre de la Province du Cap-Occidental, Alan Winde, suivi d'une visite au siège l'entreprise de biotechnologies Afrigen Biologics qui accueille le centre de transfert de la technologie ARNm de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Bénéficiant du soutien financier de la Belgique et de l'Union européenne, ce projet est le fruit d'une collaboration entre les sociétés sud-africaines Afrigen et Biovax et les sociétés belges Univercells et ETheRNA. Ensuite, le Roi et la Reine se rendront à l'Université de Western Cape qui entretient depuis de longues années des liens étroits avec les universités de Gand (Universiteit Gent) et de Bruxelles (Vrije Universiteit Brussel). Dimanche, les souverains visiteront le township (quartier pauvre où vivent en majorité des personnes noires, ndlr) de Philippi, où un centre-social appelé "Philippi Village" est développé, notamment à l'aide de projets belges (théâtre pour enfants, nouveau terrain de football...). Le retour de l'ensemble de la délégation est prévu lundi. (Belga)