24 Hours Series - Mathieu Detry et Frédéric Vervisch s'imposent aux 12 Heures du Mugello

Disputée en deux fois six heures, les 12 Heures du Mugello étaient la première épreuve européenne des 24 Hours Series, championnat d'endurance réservé aux gentlemen drivers. Une course où l'Audi R8 LMS du Haas RT (équipe venant d'Antigue-et-Barbuda derrière laquelle on retrouve la Belge Sandrine Haas) a confirmé son excellent début de saison qui l'avait vu prendre la cinquième place aux 24 Heures de Dubaï et la troisième place aux 6 Heures d'Abu Dhabi. Le trio composé du Français Stéphane Perrin et de Mathieu Detry et Frédéric Vervisch (pilote officiel Audi) s'est imposé ce week-end en Toscane après avoir dominé une grande partie de la course. Ils ont terminé avec deux tours d'avance sur une autre Audi R8 LMS, pilotée par les Français Erwan Bastard et Paul Evrard. Habitué à la classe TCR, déjà avec Stéphane Perrin, le Bruxellois Mathieu Detry remporte là son premier succès international au classement général. Du côté des autres pilotes belges, le trio Ayrton Redant/Yannick Redant/Kobe de Breucker (Porsche 992 Cup) a terminé deuxième dans la classe 992. La prochaine course aura lieu à Spa-Francorchamps, de nouveau sur 12 heures, du 6 au 7 mai. 69 voitures ont déjà été officialisées par les organisateurs. (Belga)