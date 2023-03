BNXT League - Ostende remporte le choc contre Den Bosch, le Brussels s'offre le duel des capitales

En tête durant toute la rencontre mais sans parvenir à se détacher au marquoir, Ostende a tué tout suspense dans le dernier quart-temps remporté 28-10 pour finalement s'imposer avec 26 points d'avance (82-56). Olivier Troisfontaines a terminé meilleur marqueur de la partie avec 17 points. Au classement, Ostende rejoint un groupe de quatre équipes en tête de l'Elite Gold avec Den Bosch, Leide, Anvers et Malines. Les cinq équipes totalisent 21 points. En Elite Silver, le Brussels s'est imposé dans le duel des capitales contre l'Apollo Amsterdam. Malgré une avance de 11 points au terme du troisième quart-temps, les Bruxellois se sont faits peur dans les dix dernières minutes pour finalement l'emporter 86-81. DJ Laster a été le joueur le plus prolifique de la partie avec 20 points. Au classement, le Brussels remonte à la 7e place avec 15 points mais reste à quatre longueurs du trio de tête composé de Louvain, Alost et Mons. (Belga)