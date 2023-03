Championnat du monde de motocross - Jago Geerts remporte le Grand Prix de Sardaigne en MX2, son 2e succès de la saison

Deuxième de la première manche, Geerts a remporté la seconde manche pour décrocher sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté le Grand Prix d'ouverture en Argentine. Le Limbourgeois, 22 ans, s'est imposé devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), vainqueur de la première manche plus tôt dimanche, et le Français Thibault Benistant (Yamaha), 4e puis 3e. Lucas Coenen (Husqvarna), 6e et 4e, prend la 5e place et Liam Everts (KTM), 9e et 8e, termine à la 9e place. Au classement du championnat du monde, Geerts reste installé en tête et totalise 117 points, 30 de plus que De Wolf et 31 de plus que Benistant. Everts est 8e avec 61 points devant Coenen, 9e avec 52 points. C'est la dernière saison de Jago Geerts en MX2 avant de franchir le pas en MXGP. En MXGP, la victoire est revenue au Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) devant son compatriote Glenn Coldenhoff (Yamaha) et l'Espagnol Jorge Prado (Gasgas). Brent van Doninck a lui terminé à la 8e place après une 9e place dans la première manche et une 8e dans la seconde. Au classement du championnat du monde, Prado reste en tête avec 100 points devant Herlings (93) et le Français Maxime Renaux (Yamaha), 3e avec 78 points, le même total que son compatriote Romain Febvre (Kawasaki). Van Doninck est 12e avec 45 points. (Belga)