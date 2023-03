Championnats de Belgique de tennis de table - Adrien Rassenfosse et Daria Mityukova sacrés champions de Belgique

En finale, Rassenfosse, 19 ans, a battu Florent Lambiet 11-7, 8-11, 11-8, 11-3, 9-11, 11-7. En demi-finale, Rassenfossse s'était imposé 11-7, 12-10, 7-11, 14-12, 11-8 face à Martin Allegro et Lambiet s'est imposé de justesse face à Laurens Devos avec 11-5, 8-11, 6-11, 11-8, 11-9 et 11-8. Ce dernier avait éliminé le tenant du titre et quintuple champion Cédric Nuytinck 7-11, 11-9, 11-6, 7-11, 11-6 et 11-9 un tour plus tôt. Dans la finale féminine, Mityulova a battu Lilou Massart, 15 ans, 12-10, 11-7, 6-11, 11-7, 11-9. Mityukova s'était qualifiée en s'imposant 4-11, 9-11, 11-8, 11-4, 11-5, 11-7 au détriment de Margo De Graef. Quant à Massart, elle avait écarté Morane Guidon en demi-finale sur le score de 11-4, 10-12, 11-8, 12-10, 5-11, 7-1, 11-9. Alegro et Lambiet ont remporté le titre en double contre Devos et Florian Cnudde: 10-2, 11-7, 11-5, 11-0. Chez les dames, Julie Hauwaert et Sara Devos ont surclassé de duo Mityukova/Marie Maesen 11-3, 11-9 et 11-8. En finale du double mixte, la sœur et le frère Lilou et Alessi Massart ont battu Sara Devos et Tom Closset 11-7, 13-11, 11-3. (Belga)