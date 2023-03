Euro U21 2023 - Les jeunes Belges doivent être prêts à jouer contre "tous types d'équipes", pense Descotte

L'attaquant d'Utrecht ne figurait pas dans la première sélection dévoilée par Jacky Mathijssen. Il a été rappelé après les blessures de Yari Verschaeren et Nicolas Raskin. "On m'a appelé un jour avant le départ", a raconté Descotte. "Cela fait toujours plaisir, c'est une bonne opportunité d'être là. Cela fait une sélection de plus, d'autant que l'Euro se rapproche. L'Euro n'est pas une obsession, mais c'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois. J'y pense bien sûr. Il y a de la concurrence à mon poste, mais c'est une bonne chose, cela fait ressortir le meilleur de chacun." Après la Tchéquie, "qui a mis beaucoup d'intensité, c'était un bon match d'entraînement", les jeunes Belges vont défier le Japon. "Là aussi, il y aura de l'intensité, mais aussi beaucoup de courses. Nous devons être prêts à gérer tous types d'équipes, qu'elle soit physique ou jouant plus ballon au pied, et donc c'est bien de s'entraîner contre deux équipes différentes." Largie Ramazani a intégré le noyau espoirs en septembre dernier. "Je me sens très bien dans le groupe", a indiqué le joueur d'Almeria. "Cela se passe bien et le stage est à deux heures de chez moi. Contre les Tchèques, la première mi-temps était difficile, nous ne savions pas comment ils jouaient. La seconde, c'était mieux, nous nous sommes adaptés et nous avons essayé de jouer. Nous allons essayer de bien faire contre le Japon, ce sera une équipe dure, ça va être un beau match." (Belga)